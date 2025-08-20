В Минске легковушка врезалась в пассажирский автобус

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Опубликовано: 20.08.2025 18:23 , Обновлено: 20.08.2025

В Минске на проспекте Дзержинского 20 августа произошло столкновение легкового автомобиля BMW с автобусом МАЗ. Об этом сообщили в столичной ГАИ и опубликовали фотографии с места происшествия.

По предварительной информации инспекторов, водитель BMW въехал на остановившийся автобус. Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле здания №73.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только автобус и легковушка получили повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

В ГАИ также поделились кадрами с места событий.













Ранее Telegraf.news писал, что в Бресте 20 августа произошло ДТП при участии пассажирского автобуса, стоявшего в очереди перед границей с Польшей. В него въехал легковой автомобиль марки Mazda. В УВД Брестского облисполкома рассказали подробности аварии и объяснили водителям, как избежать повторения инцидента в непростых условиях, складывающихся перед белорусско-польской границей.

В Бресте легковушка врезалась в автобус из очереди ожидающих выезда в Польшу