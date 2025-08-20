В Бресте легковушка врезалась в автобус из очереди ожидающих выезда в Польшу

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Опубликовано: 20.08.2025 15:34 , Обновлено: 20.08.2025

В Бресте 20 августа произошло ДТП при участии пассажирского автобуса, стоявшего в очереди перед границей с Польшей. В него въехал легковой автомобиль марки Mazda. В УВД Брестского облисполкома рассказали подробности аварии и объяснили водителям, как избежать повторения инцидента в непростых условиях, складывающихся перед белорусско-польской границей.

Авария, по данным милиции, произошло около 11:20 на Берестейском шоссе, в направлении от улицы Зубачева к Варшавскому шоссе. За рулём легковушки был 24-летний брестчанин. В какой-то момент, спускаясь с моста при перестроении он врезался в один из автобусов, стоящих в крайне правой полосе. Судя по кадрам с места ДТП, перед пострадавшим автобусом марки Mercedes стояла целая вереница пассажирского транспорта.

По данным пресс-службы Брестской милиции, водитель легковушки серьёзно не пострадал - первую помощь ему оказали сотрудники ГАИ, а прибывшие на место ЧП работники “скорой” после осмотра разрешили ему не ехать в стационар.

А вот в отношении водителя автобуса, 29-летнего брестчанина, инспекторы составили протокол - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства. По данным милиции, на момент ДТП в автобусе никого не было. Были ли у инспекторов претензии к водителям других автобусов, стоявших в очереди перед участником ДТП, не уточняется.

В милиции отметили, что в настоящее время в Бресте в направлении польской границы ситуация на дорогах “затруднена в связи с большим скоплением транспорта, ожидающего выезд в направлении Республики Польша”. Фактически очередь из пассажирских автобусов стоит часами, что на днях наглядно демонстрировали в Telegram-канале о Брестской области #1регион.

[inf]По данным Госпогранкомитета на 14:00 20 августа, выезда в Польшу в брестском пункте пропуска ожидает уже 120 автобусов . В электронной очереди легковушек к этому часу было зарегистрировано уже 4660 автомобилей .[/inf]

В связи со сложившейся ситуацией на данном участке дороги пообещали ввести временное ограничение скорости - вскоре там должны появиться соответствующие дорожные знаки.

“Во избежание дорожно-транспорных происшествий всем участникам дорожного движения необходимо проявлять максимум осторожности и внимательности, не допускать резких маневров и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения”, - дали свои рекомендации в Брестской милиции.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что официальная статистика Государственного пограничного комитета показывает, что ситуация с очередями на белорусско-польской границе вторую неделю подряд только ухудшается. Сами автомобилисты показали в TikTok, что в реальности стоит за этими цифрами.

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