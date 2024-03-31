В Минске легковушка наехала на девушку, водитель Mitsubishi столкнулся с мотоциклом - двое в больнице

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Опубликовано: 31.03.2024 10:24 , Обновлено: 31.03.2024

В Минске вечером 30 марта произошло два ДТП. Водитель Hyundai на пешеходном переходе наехал на девушку, мотоцикл Honda столкнулся с легковушкой. Об инцидентах рассказало Управление Госавтоинспекции Мингорисполкома в своем Telegram-канале.

По предварительной информации ГАИ, 30 марта в 19:45 56-летний водитель автомобиля Hyundai около дома на улице Героев Сталинграда по улице Рогачевская не предоставил преимущество пешеходу - 20-летней девушке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу - и наехал на нее.

Девушка получила телесные повреждения, ее доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

Столкновение мотоцикла с легковушкой

Также в Минске в 21:30 36-летний водитель мотоцикла Honda двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Жасминовая в направлении улицы Филимонова. По информации Госавтоинспекции, он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, для обследования его отвезли в учреждение здравоохранения.

ГАИ напомнила, что водитель обязан держать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.

Также, по информации Госавтоинспекции, белорусам важно помнить, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и предоставить преимущество пешеходам, которые переходят или пересекают проезжую часть дороги.

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