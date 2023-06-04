В Минске легковое такси протаранило грузовой МАЗ и уложило его на бок

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2023 21:36 , Обновлено: 15.11.2024

В Минской ГАИ сообщили 4 июня, что легковой автомобиль Яндекс.Такси в 10 утра столкнулся на пересечении улиц Ольшанской и Монтажников с грузовым МАЗом. Неожиданно, все закончилось не очень именно для большого грузовика.

27-летний таксист на машине Kia Rio умудрился опрокинуть МАЗ. Правда сам был отправлен после такого “успеха” на обследование в больницу.

В ГАИ не рассказали подробности, как же так все получилось, но отчитались, что ведут следствие.

А вот на видео, снятом на видеорегистратор грузовика, видно, что такси, двигаясь по второстепенной дороге, просто въехала со всей скорости в бок МАЗа. Тот ещё какое-то мгновение, подобно Годдилле, пытался удержаться на четырех конечностях, а потом завалился на бок.

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Ранее Телеграф сообщил, что на одной из улиц Гродно 1 июня произошла авария: машины столкнулись и их выбросило на парковку.

«Что у него в голове?» — На видео попало, как в Бресте автомобиль протаранил шесть машин. Но виноват другой?