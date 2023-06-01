"Что у него в голове?" - На видео попало, как в Бресте автомобиль протаранил шесть машин. Но виноват другой?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.06.2023 17:25 , Обновлено: 01.06.2023

На одной из улиц города 1 июня произошла авария: машины столкнулись и их выбросило на парковку.

Вскоре появилось видео с места происшествия. На нем видно, как одна из машин начинает сворачивать налево, и в этот момент в ее бок въезжает другой автомобиль, следовавший сзади. Затем обе машины въезжают в автомобили, стоящие на парковке.

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По словам очевидцев, есть пострадавшие, на месте работали врачи, пишет “Виртуальный Брест”.

Обновлено Позже в ГАИ сообщили подробности ДТП. 51-летний брестчанин на автомобиле Suzuki при выполнении обгона врезался в попутную машину Honda, которая поворачивала налево. От удара автомобили совершили столкновение с припаркованными Mercedes, Renault Megane, Renault Clio и Opel.

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