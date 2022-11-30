В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 250 человек
В Минке поздно вечером 29 ноября загорелось общежитие по ул. Гурского, 23 корп. 1. Об этом сообщили в МЧС.
По информации спасателей, возгорание произошло на девятом этаже здания.
Из него эвакуировали 250 человек, в том числе 180 детей.
В МЧС сообщили, что пострадавших нет.
О причине пожара пока неизвестно.
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