В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 250 человек

Опубликовано: 30.11.2022 08:11 , Обновлено: 30.11.2022

В Минке поздно вечером 29 ноября загорелось общежитие по ул. Гурского, 23 корп. 1. Об этом сообщили в МЧС.

По информации спасателей, возгорание произошло на девятом этаже здания.

Из него эвакуировали 250 человек, в том числе 180 детей.

В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

О причине пожара пока неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что ближе к вечеру 27 ноября в соцсетях стало вирусным видео, где житель Речицы обжег себя, чтобы эффектно сделать трюк на велобайке. В милиции нашли его и рассказали подробности.

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