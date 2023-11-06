В Минске из Свислочи достали мужчину

Опубликовано: 06.11.2023 11:05 , Обновлено: 06.11.2023

В Минске 5 ноября спасли мужчину. Его достали из реки Свислочь по просп. Победителей, 4а. О происшествии сообщили в сводке МЧС.

Как рассказали спасатели, инцидент произошел в воскресенье. Сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, ” который не может самостоятельно выбраться” из Свислочи, поступило в 12:30.

Работники МЧС спасли человека. Известно, что это неработающий мужчина 1985 года рождения.

По информации спасателей, его госпитализировали с общим переохлаждением организма.

Как мужчина оказался в воде и другие подробности в МЧС не сообщили.

Ранее Телеграф писал, что в Червенском районе Минской области вечером в субботу, 4 ноября, произошла серьезная авария: два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за неудачного манёвра одного из водителей. В результате один человек скончался от полученных травм, ещё троих, включая пятилетнего мальчика, забрали в больницу.

Под Червенем лоб в лоб столкнулись две легковушки