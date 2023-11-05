Под Червенем лоб в лоб столкнулись две легковушки

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Опубликовано: 05.11.2023 12:23 , Обновлено: 05.11.2023

В Червенском районе Минской области вечером в субботу, 4 ноября, произошла серьезная авария: два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за неудачного манёвра одного из водителей. В результате один человек скончался от полученных травм, ещё троих, включая пятилетнего мальчика, забрали в больницу.

По данным УВД Минского облисполкома, всё произошло около 19:00 на 49 км трассы М-4 “Минск-Могилев”в Червенском районе.

По предварительной информации, авария случилась по вине 32-летнего водителя корейского авто SsangYong. Он шёл по крайней левой полосе и неудачно сманеврировал вправо, чтобы избежать столкновения с другим, пока не установленным авто, который выехал ему навстречу. Машина ушла в занос, водитель не справился с управление и выехал на полосу встречного движения, где и врезался фактически лоб в лоб в автомобиль Ford, рассказали в правоохранительных органах и показали фотографии покорёженных авто с места ДТП.

Фото: УВД Минского облисполкома

По данным милиции, несмотря на то, что 29-летнего водителя Ford оперативно доставили в больницу, он скончался от полученных травм. Водитель SsangYong, а также его 32-летняя супруга и пятилетний сын также получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. В УВД особо подчеркнули, что ребёнок в момент аварии находился в детском автокресле.

Между тем, последствия аварии запечатлели на камеру телефона пассажиры проезжающих авто, один из роликов выложили в TikTok.

«Жесть! Вон человек лежит на асфальте» (…) Лоб в лоб!» - не сдержали эмоции молодые люди, снимая последствия лобового столкновения на камеру из проезжавшего авто.

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Тем временем в ГАИ напомнили, что осложненные погодные условия, как минувшей ночью, когда синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за густого тумана и дождей с грозами, “диктуют сдержанный стиль вождения”.

“Водителям в условиях ограниченной видимости, при скользком дорожном покрытии важно выбирать наиболее безопасную скорость. Необходимо избегать резких маневров и торможений, увеличить дистанцию. Во время тумана и осадков следует включать ближний свет фар, всегда пользоваться ремнями безопасности”, - напомнили в ГАИ.

Пешеходам правоохранители также настоятельно рекомендовали “обозначать себя световозвращающими элементами”.