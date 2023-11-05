Под Червенем лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Червенском районе Минской области вечером в субботу, 4 ноября, произошла серьезная авария: два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за неудачного манёвра одного из водителей. В результате один человек скончался от полученных травм, ещё троих, включая пятилетнего мальчика, забрали в больницу.
По данным УВД Минского облисполкома, всё произошло около 19:00 на 49 км трассы М-4 “Минск-Могилев”в Червенском районе.
По предварительной информации, авария случилась по вине 32-летнего водителя корейского авто SsangYong. Он шёл по крайней левой полосе и неудачно сманеврировал вправо, чтобы избежать столкновения с другим, пока не установленным авто, который выехал ему навстречу. Машина ушла в занос, водитель не справился с управление и выехал на полосу встречного движения, где и врезался фактически лоб в лоб в автомобиль Ford, рассказали в правоохранительных органах и показали фотографии покорёженных авто с места ДТП.
По данным милиции, несмотря на то, что 29-летнего водителя Ford оперативно доставили в больницу, он скончался от полученных травм. Водитель SsangYong, а также его 32-летняя супруга и пятилетний сын также получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. В УВД особо подчеркнули, что ребёнок в момент аварии находился в детском автокресле.
Между тем, последствия аварии запечатлели на камеру телефона пассажиры проезжающих авто, один из роликов выложили в TikTok.
«Жесть! Вон человек лежит на асфальте» (…) Лоб в лоб!» - не сдержали эмоции молодые люди, снимая последствия лобового столкновения на камеру из проезжавшего авто.
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Тем временем в ГАИ напомнили, что осложненные погодные условия, как минувшей ночью, когда синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за густого тумана и дождей с грозами, “диктуют сдержанный стиль вождения”.
“Водителям в условиях ограниченной видимости, при скользком дорожном покрытии важно выбирать наиболее безопасную скорость. Необходимо избегать резких маневров и торможений, увеличить дистанцию. Во время тумана и осадков следует включать ближний свет фар, всегда пользоваться ремнями безопасности”, - напомнили в ГАИ.
Пешеходам правоохранители также настоятельно рекомендовали “обозначать себя световозвращающими элементами”.
“Не стоит забывать, что остановить автомобиль мгновенно невозможно, особенно на мокрой дороге. На пешеходных переходах не начинайте переход, пока не убедитесь, что водители вас заметили и пропускают”, - отметили в ГАИ.