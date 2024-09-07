В Минске из окна выпал четырехлетний мальчик

Опубликовано: 07.09.2024 22:55 , Обновлено: 07.09.2024

В ТГ-канале милиции Минска сообщили, что 7 сентября на улице Казинца из окна выпал мальчик в возрасте 4 лет. По данным правоохранительных органов, мама отлучилась всего на минуту и этого было достаточно.

Мальчик находился дома с мамой, “которая буквально на минуту отлучилась в ванную с годовалой дочерью”.

“Ребенок взобрался на диван, который стоял рядом с окном, а с него - на подоконник, после чего выглянул в открытое окно и не смог удержать равновесие, из-за чего упал вниз. Он госпитализирован”, - сообщили в милиции.

В ТГ-канале сообщили, что на окне не было москитной сетки. В милиции рекомендовали не оставлять маленьких детей без присмотра “даже на минуту”.

“Поставьте на окна блокираторы и отодвиньте от него все предметы мебели, с помощью которых ребенок может взобраться на высоту”, - посоветовали там.

Ранее Telegraf.news сообщил, что вечером 25 июня в Минске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. О подробностях инцидента и состоянии малыша рассказали в Следственном комитете Беларуси, который начал проверку по данному факту.

В Минске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа