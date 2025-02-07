В Минске из окна 15-го этажа выпал полуторагодовалый ребенок

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Опубликовано: 07.02.2025 15:20 , Обновлено: 07.02.2025

В столичной милиции 7 февраля сообщили об трагическом инциденте, который произошёл в одной из многоэтажек во Фрунзенском районе Минска. Там из окна квартиры на 15-м этаже выпал мальчик, которому едва исполнилось полтора года. Медикам скорой помощи не удалось спасти малыша.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Андрей Менц описал классический сценарий подобных инцидентов: всё произошло буквально на глазах у взрослых.

Малыш находился дома с мамой и та совсем ненадолго выпустила ребёнка из поля зрения, выйдя в соседнюю комнату. За это время малыш успел взобраться на стул у окна, оттуда - на подоконник, после чего открыл окно и, не удержавшись, выпал из окна. Прибывшие на место ЧП медики попытались провести реанимационные действия, но спасти ребенка не удалось.

Родители, по словам Менца, не попадали до сих пор в поле зрения милиции. Инспектор назвал семью полной и благополучной: старший ребёнок уже ходит в сад, где он и находился на момент инцидента, отец в это время был на работе.













В связи с инцидентов в милиции призвали родителей создать в домах, где воспитываются дети, максимально безопасные условия.

“В силу возраста они не всегда понимают многих опасностей и, оставшись без должного присмотра, могут попасть в беду”, - отметили в милиции.

Ранее Telegraf.news рассказывал о полезных рекомендациях от белорусского МЧС, которые могут помочь избежать такой трагедии.

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