В Минске ГАИшники устроили погоню за мини-погрузчиком

🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2022 15:41 , Обновлено: 23.11.2022

В Минске водитель маленького погрузчика пытался уйти от сотрудников ГАИ. Видео с погоней опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы ГАИ патрулировали город. И на улице Петруся Бровки в их поле зрения попал водитель погрузчика.

Судя по видео, он не сразу остановился по требованию правоохранителей, а даже попытался от них уйти. Однако его все же словили.

Оказалось, 56-летний мужчина был пьян. Позже в выдыхаемом им воздухе выявили 2,5 промилле алкоголя. На него завели административное дело.

В ГАИ напомнили, что водителям, которые ездят за рулем в нетрезвом состоянии грозит штраф, который зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе:

от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года;

более 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

[Telegram_widget url=“https://t.me/gaiminsk/21176”]

Ранее Телеграф писал, что в Минске водитель троллейбуса № 34 уснул прямо во время движения и наехал не впереди двигавшийся другой троллейбус.

В Минске уснувший водитель троллейбуса въехал в другой троллейбус. 7 человек пострадали