В Минске фонарный столб лег на крышу легковушки. В ГАИ показали видео ДТП

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Опубликовано: 17.12.2023 11:37 , Обновлено: 17.12.2023

В Минске 17 декабря рано утром легковой автомобиль CITROEN каким-то образом съехал с проезжей части и снёс большой фонарный столб. ДТП произошло на улице Орловской.

“По предварительным данным, сегодня утром 51-летняя водитель автомобиля Citroen… не справилась с управлением”, - сделали очевидный вывод сотрудники ГАИ.

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В результате ДТП столб ровно лег прямо на крышу легковушки, а женщина за рулём и 52-летний пассажир не пострадали.

Ранее Телеграф сообщил, что водитель троллейбуса начал уходить от столкновения с пешеходом, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, и врезался в дорожный знак.

В Витебске водитель троллейбуса попытался избежать ДТП. Вот, что из этого вышло