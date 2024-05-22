В Минске два школьника выпрыгнули из окна - один сломал ногу

Опубликовано: 22.05.2024 14:24 , Обновлено: 22.05.2024

В Сети появилось видео, на котором видно, как под окнами здания школы лежит подросток, которому оказывают медпомощь. Как рассказали в администрации Фрунзенского района Минска, из окна выпрыгнули два шестиклассника.

Предположительно, инцидент произошел в средней школе № 132 столицы. По информации администрации Фрунзенского района, утром 22 мая два шестиклассника попытались уйти с занятий, но выйти из здания школы через центральный вход не получилось. Поэтому подростки решили выйти через окно туалета на втором этаже, передало агентство “Минск-Новости”.

Прыжок одного ученика оказался “удачным”, а вот другой сломал ногу.

Известно, что пострадавшему оказывают медпомощь, милиция проводит проверку.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Волковысском районе Гродненской области из окна жилого дома выпал 6-летний мальчик. По информации Следственного комитета, ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами.

В Волковысском районе из окна выпал 6-летний мальчик — его госпитализировали