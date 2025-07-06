В Минске автомобиль врезался в троллейбус

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Опубликовано: 06.07.2025 13:30 , Обновлено: 06.07.2025

В Минске в воскресенье 6 июля случилось дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Инцидент произошел на улице Гурского.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, предварительно водитель автомобиля «BELGEE», выезжая с дворовой территории дома №31 по улице Гурского, “не предоставила преимущество троллейбусу, двигавшемуся по главной дороге, и совершила с ним столкновение”.

К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Лишь оба транспортных средства получили механические повреждения. В ГАИ показали фотографии с места происшествия.





















В связи с происшествием правоохранители акцентировали внимание на правилах дорожного движения:

“При выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, велосипедистам, а также предоставить преимущество пешеходам, путь движения которых они пересекают.”, — подчеркнули в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что нетривиальное ДТП произошло утром 2 июля на столичном проспекте Пушкина. Автомобиль «Mercedes» после удара о разделительный забор опрокинулся на крышу. Видео с последствиями разлетелось по Сети и вызвало дискуссию, в ходе которой белорусы уже «нашли» виновных.

Как в боевиках. Появилось видео перевернувшегося в Минске Mercedes. Белорусы «нашли» виновных