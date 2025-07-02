Как в боевиках. Появилось видео перевернувшегося в Минске Mercedes. Белорусы «нашли» виновных

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2025 13:56 , Обновлено: 02.07.2025

Нетривиальное ДТП произошло утром 2 июля на столичном проспекте Пушкина. Автомобиль «Mercedes» после удара о разделительный забор опрокинулся на крышу. Видео с последствиями разлетелось по Сети и вызвало дискуссию, в ходе которой белорусы уже «нашли» виновных.

По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, 31-летний водитель «не справился с управлением» и «совершил наезд на разделительное ограждение». В результате аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Кроме того, видео поделилась и ведущая программы «ЧП. Беларусь» на телеканале «НТВ-Беларусь» Дарья Дмитриева. У неё в аккаунте «наезд» и его последствия вызвали у белорусов вопросы. Один из них — к прочности самого забора.

«Вот мне одному только интересно, а почему разделительная полоса не удерживает автомобиль и он выскакивает на встречку? Если этот забор не предусмотрен для удержания машины, он небезопасен», — задался вопросом один из комментаторов.

Впрочем, в комментариях тут же объяснили, что ожидать от такого ограждения прочности бетонной стены не стоит: «Он для того, чтобы люди не перебегали дорогу», — парировал другой пользователь. «Забор для цветочков», — сыронизировал третий.

Не меньше споров вызвала и причина ДТП, а точнее — действия самого водителя.

«Ехал, однозначно, не быстрее 60», — съязвил один из пользователей, намекая на реальную скорость машины, необходимую для таких последствий.

«Совершил наезд на разделительное ограждение? Кажется, он снёс его», — дополнил официальную формулировку ГАИ другой комментатор.

Нашлись и те, кто увидел в аварии не вину водителя или забора: «Может, хватит искать виновных, а пора взяться за автошколы? Рыба гниёт с головы. Выходят выпускники — страшно наблюдать, как они водят машину. Правила знают только частично, уверенность в вождении нулевая», — поделился мнением ещё один участник дискуссии.