В Минске автобус сбил женщину на пешеходном переходе
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В Минске 9 марта водитель пассажирского автобуса «МАЗ» сбил женщину, которая шла по по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГАИ Минска и опубликовали фотографии с места происшествия.
Инцидент произошел примерно в 10:40. По данным Госавтоинспекции водитель автобуса поворачивал с улицы Нестерова на Алтайскую.
В этот момент по пешеходному переходу без светофора шла 67-летняя женщина.
Автобус наехал на нее, в результате чего ее с повреждениями доставили в больницу.
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