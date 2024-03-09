В Минске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

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Опубликовано: 09.03.2024 15:47 , Обновлено: 09.03.2024

В Минске 9 марта водитель пассажирского автобуса «МАЗ» сбил женщину, которая шла по по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГАИ Минска и опубликовали фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел примерно в 10:40. По данным Госавтоинспекции водитель автобуса поворачивал с улицы Нестерова на Алтайскую.

В этот момент по пешеходному переходу без светофора шла 67-летняя женщина.

Автобус наехал на нее, в результате чего ее с повреждениями доставили в больницу.

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