На Гродненщине велосипедист отправил бус в кювет, а сам попал в реанимацию

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Опубликовано: 09.03.2024 12:26 , Обновлено: 09.03.2024

В Островецком районе произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген» и велосипедиста. Подробности рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома 9 марта.

Само ДТП произошло 8 марта около часа дня. По данным ГАИ, велосипедист ехал по дороге Р-48/П1 «Подъезд к границе Литовской Республики от автодороги Р-48», когда решил повернуть налево на гравийную дорогу в лес.

Однако в этот момент по встречной двигался бус «Фольксваген». Автомобиль наехал на велосипедиста, а сам, судя по опубликованным фотографиям, вылетел в кювет.

66-летний велосипедист получил серьезные травмы и попал в реанимацию.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В ГАИ напомнили велосипедистам, что во время маневров на дороге необходимо смотреть по сторонам и “делать это не нарушая ПДД”.

“В любой дорожной ситуации вы должны убедиться в своей безопасности и только тогда начинать движение”, — подчеркнули там.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно произошло ДТП, которое никто сначала не смог объяснить.

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