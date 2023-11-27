"Ни в коем случае не жмите на тормоз" - ГАИ дала белорусам рекомендации

Опубликовано: 27.11.2023 21:17 , Обновлено: 27.11.2023

В белорусской Госавтоинспекции 27 ноября дали несколько советов водителям и пешеходам, как стоит вести себя на дороге в связи с сильным ветром и снегопадом.

Так, в ГАИ порекомендовали учитывать, что в такую погоду ухудшается управляемость автомобилем и увеличивается опасность заносов. Поэтому быть осторожными при вождении, выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, а также учитывать интенсивность транспортного потока и состояние проезжей части.

А если вас занесло, то нужно следовать таким правилам:

поворачивайте руль плавно в сторону заноса;

на заднеприводном автомобиле отпустите газ, на переднеприводном, наоборот, немного увеличьте подачу топлива;

когда машина выходит из заноса, следует вернуть руль в положение для движения прямо;

ни в коем случае не нажимайте на тормоз.

Также в ГАИ призвали “вовсе отказаться от поездок на личном транспорте”, если снегопад большой.

Что посоветовали пешеходам?

Не забыли инспекторы и про пешеходов. Им также посоветовали быть “более осмотрительными и осторожными”. А именно:

“при переходе проезжей части внимательно смотрите по сторонам”;

“даже пересекая дорогу по регулируемому пешеходному переходу, убедитесь, что все водители остановились, так как тормозной путь автомобилей значительно увеличен”;

“при осадках и в темноте обозначьте себя одеждой повышенной видимости и световозвращающими элементами”.

Ранее Телеграф писал, что утром 27 ноября на дороге Р-122 недалеко от Чаусов автомобиль Fiat столкнулся с автобусом МАЗ. Водители еще двух автомобилей, не успев среагировать, также стали участниками ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

В Чаусском районе столкнулись 3 легковых авто и автобус. Погибли 2 человека