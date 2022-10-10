В Минске авто перевернулось после столкновения с такси

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Опубликовано: 10.10.2022 11:36 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске произошло ДТП с участием автомомобиля Geely и такси Skoda. Есть пострадавшие.

Как сообщили в минком ГАИ, днем 9 октября 48-летняя водитель автомобиля Geely ехала по по улице Беды со стороны улицы Мележа в направление улицы Корш-Саблина. На перекрестке при повороте налево она не уступила машине Skoda.

Автомобили столкнулись, из-за чего Geely опрокинулось. Водителя с травмами доставили в больницу.

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