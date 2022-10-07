Под Гомелем водитель на скорости 105 км/ч вылетел с дороги на линию электропередач

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Опубликовано: 07.10.2022 14:23 , Обновлено: 07.10.2022

24-летний житель деревни Еремино Гомельского района вместе с пассажирами на огромной скорости вылетел в кювет, где врезался в опору линии электропередач. Теперь его будут судить.

Прокуратура Гомельской области 7 октября сообщила, что направила дело в суд Гомельского района. Там сообщили, что ДТП произошло еще весной, когда обвиняемый отбывал наказания в виде ограничения свободы.

Выпив алкоголь, он решил сесть за руль автомобиля Opel Vectra с неисправной тормозной системой. Его пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, во время движения не пристегнулись.

Разогнавшись до 105 км/ч, парень отвлекся от управления машиной, выехал в кювет. Авто опрокинулось и наехало на опору линии электропередач.

Пассажиры получили тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в прокуратуре, водителя уже не раз привлекали к уголовной ответственности. Он не имел права управлять транспортным средством.

Парня заключили под стражу.

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