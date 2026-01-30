В Минске арестовали создателя фонда помощи тяжелобольным детям

Опубликовано: 30.01.2026 15:07 , Обновлено: 30.01.2026

Следственный комитет рассказал подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении создателя благотворительного фонда «Помощь тяжелобольным детям». Мужчину обвинили в хищении в особо крупном размере и взяли под арест.

По данным следствия, в 2024 году 28-летний минчанин создал собственный благотворительный фонд, заняв должность директора и взяв фактически под единоличный контроль всю финансовую деятельность организации. Он, действительно, занимался сбором денег на лечение реально существующих тяжелобольных детей. Однако к тому, как именно мужчина распоряжался имуществом и средствами фонда, у правоохранителей возникли вопросы.

Мужчина обращался за материальной помощью как к юрлицам - компаниям и трудовым коллективам белорусских предприятий, так и организовывал сборы наличных, устанавливая ящики для пожертвований в торговых центрах и учреждениях здравоохранения. По информации Следственного комитета (СК), эти наличные деньги так и не были зачислены на счета и их судьба пока остаётся неясной.

Директора фонда ко всему прочему обвинили в “сознательном искажении” информации о детях, нуждающихся в помощи благотворителей, указанной на сайте организации.

“Даже когда фонд уже оказал помощь – деньги продолжали поступать в распоряжение фигуранта”, - заявили в СК, обвинив мужчину в “системном личном обогащении с “преступным умыслом.

По версии следователей, большую часть денег, поступавших на счёт фонда, до его “подопечных” так и не доходили. В СК утверждают, что за счёт этих средств предприниматель (а на мужчине зарегистрировано ещё три коммерческих общества) закрывал собственные хозяйственные и личные бытовые нужды, покупал и обслуживал личные авто, технику, платил за аренду квартиры и просто обналичивал и выводил их со счетов фонда, что в СК расценили как хищение. Общую сумму похищенных за неполные два года средств в ведомстве оценили более чем в 830 тысяч рублей .

В настоящее время фигуранта дела арестовали, но само расследование уголовного дела продолжается. По части 4 статьи 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом и определённые ограничения на профессиональную деятельность.

Напомним, в конце прошлого года оперативники по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали в Гродно двух местных блогеров, которые через стримы в соцсетях собирали деньги на лечение тяжелобольного ребенка. По версии милиции, из собранных 1,5 млн рублей маме мальчика передали только 200 тыс. рублей, что в МВД расценили как мошенничество.

Блогеры в Гродно собрали 1,5 млн рублей на лечение больного ребенка. Но маме отдали только 200 000 — МВД