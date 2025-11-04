Блогеры в Гродно собрали 1,5 млн рублей на лечение больного ребенка. Но маме отдали только 200 000 - МВД

🎥 Видео

Опубликовано: 04.11.2025 15:52 , Обновлено: 04.11.2025

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали в Гродно двух местных блогеров, которые через стримы в соцсетях собирали деньги на лечение тяжелобольного ребенка. По версии милиции, из собранных 1,5 млн рублей маме мальчика передали только 200 тыс. рублей, что в МВД расценили как мошенничество.

Подробности схемы, по которой зарабатывали гродненские блогеры - 17-летний парень и его 37-летняя сожительница - описал начальник ОБЭП Октябрьского РУВД Гродно Олег Ярошеня. По его словам, блогеры устраивали стримы, в ходе которых предлагали своим подписчикам поучаствовать в благотворительном сборе на лечение тяжело больного мальчика. Каждому, кто перечислял на их счёт 10 рублей, присваивали номера в розыгрыше смартфонов и главного приза - автомобиля.

Организаторы розыгрыша обещали, что лишь малую часть средств потратят на покупку призов, а всю остальную сумму перечислят родителям ребёнка, нуждающегося в дорогостоящем лекарстве.

На деле же, по словам самого блогера, из собранных не менее 1,5 миллиона рублей маме мальчика отдали только 200 тысяч рублей. Ещё 315 тысяч ушло на покупку обещанных подарков подписчикам.

“Куда ушли остальные деньги, фигурант пояснить не смог. Однако, есть основания полагать, что они были потрачены на “красивую жизнь”: поездки в премиальные туры на Мальдивы и в ОАЭ, аренду элитного жилья, ставки на азартные игры, дорогую парфюмерию и иное”, - перечислил Ярошеня.

В настоящее время в отношении них Следственный комитет возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По этой статье им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, Министерство внутренних дел (МВД) предупредило белорусов об административно и уголовной ответственности, которая может им грозить за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях “ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды”.

МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за «хайповые» видео в соцсетях