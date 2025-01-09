В Минске арестовали мужчину за дачу взятки участковому. Сколько предлагал?

Опубликовано: 09.01.2025 09:34 , Обновлено: 09.01.2025

В Минске задержали 43-летнего мужчину за попытку "подкупить" участкового инспектора. Как сообщила пресс-служба МВД, поздно вечером в милицию поступил вызов от жильцов многоэтажки о драке в соседней квартире.

Прибывший на место участковый установил, что между двумя братьями произошёл конфликт. Сотрудник принял решение доставить дебоширов в РУВД для разбирательства. Тогда один из братьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил милиционеру 200 рублей, чтобы тот «оставил происшествие без внимания». На предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина не отреагировал и продолжил настойчиво предлагать деньги.

Попытку дачи взятки [link href=“https://t.me/pressmvd/15614” target=“_blank” rel=“noopener”] зафиксировал [/link] видеорегистратор милиционера. В итоге мужчину арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

[info_b]Дача взятки, согласно ч. 1 ст. 431 УК Беларуси, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белорусам нельзя фотографировать и пересылать через соцсети и мессенджеры (даже близким людям).

«Нельзя пересылать даже близким» — Милиция предостерегла белорусов от таких фото и начала рейды по рабочим коллективам