В Минске 8 пассажиров попали в больницу после тарана троллейбуса автобусом

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Опубликовано: 08.06.2023 08:16 , Обновлено: 08.06.2023

В Минске вечером 7 июня на одном из оживлённых перекрёстков произошла авария, в результате которой пассажирский автобус после столкновения с легковушкой вылетел на полосу встречного движения и протаранил троллейбус. По данным столичной Госавтоинспекции, восемь пассажиров общественных транспортных средств были доставлены в больницы города на обследование.

ДТП произошло около 20:50 на перекрёстке у станции метро “Каменная горка”, на пересечении улиц Кунцевщина и Притыцкого.

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Как сообщили в ГАИ, легковой автомобиль Geely, за рулём которого была 31-летняя женщина, не уступила дорогу автобусу. Поворачивая на перекрёстке налево (на разрешающий сигнал светофора), она врезалась во встречный автобус “МАЗ”, отчего тот снёс металлическое разделительное ограждение и на встречке протаранил троллейбус.

Кадры с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали момент аварии, опубликовали в телеграм-канале “Милиция Минска”.

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В свою очередь в Минздраве рассказали подробнее о состоянии пострадавших. По данным Центра медицинского реагирования ведомства, в результате аварии пострадали 7 человек. Пять из них доставили в лечебные учреждения (троих отвезли в Больницу скорой медицинской помощи, двоих - в 5-ю больницу). Ещё двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ДТП, после чего они отказались от госпитализации, сообщили в Минздраве.

У всех пострадавших врачи диагностировали травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые травмы, переломы костей, ушибы и т.п.

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