Под Гомелем перевернулась маршрутка с пассажирами

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Опубликовано: 04.06.2023 17:00 , Обновлено: 04.06.2023

В ГАИ Гомельской области сообщили, что 4 июня маршрутное такси с 5 людьми перевернулось на трассе М5 "Минск Гомель".

ДТП произошло в Рогачевском районе на 191-м километре трассы. По сведениям ГАИ, 36-летний водитель маршрутного такси Mercedes “не справился с управлением”, после чего съехал в кювет, и уже там автомобиль несколько раз перевернулся.

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В результате происшествия пострадали все четыре пассажира и сам водитель. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси хотят ужесточить правила перевозки пассажиров и ввести более строгие наказания за их нарушения. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило не ограничиваться профилактическими рейдами и денежными штрафами, а в особых случаях — забирать у нарушителей транспортное средство.

Минтранс Беларуси предложил забирать машины еще по одной причине