В Минске 28-летний водитель Geely наехал на 4 автомобиля и перевернулся

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2024 11:45 , Обновлено: 03.09.2024

В УГАИ ГУВД Минского облисполкома сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром вблизи дома №85 по улице Казинца. По предварительной информации, около 07:25 28-летний водитель, управляя автомобилем Geely, наехал на припаркованные Renault, Honda, Ford и BMW, после чего перевернулся. Мужчину тут же доставили в больницу.

В ГАИ Минска напомнили о “неукоснительном соблюдении” правил дорожного движения: “Уважаемые автолюбители, будьте более внимательными и осторожными при передвижении. Следите за обстановкой и не отвлекайтесь на посторонние предметы, не превышайте допустимую скорость и не совершайте резких манёвров. Берегите себя и своих близких”.

Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома

Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что Бобруйске 1 сентября около 16:00 на стоянке возле жилого дома минивэн Renault начал проваливаться сквозь асфальт. При попытке отбуксировать автомобиль он почти полностью ушёл под землю.

В Бобруйске машина провалилась под асфальт