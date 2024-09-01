В Бобруйске машина провалилась под асфальт

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Опубликовано: 01.09.2024 19:43 , Обновлено: 13.11.2024

В Бобруйске 1 сентября около четырех часов вечера на стоянке возле жилого дома минивэн Renault начал проваливаться сквозь асфальт. При попытке отбуксировать автомобиль он почти полностью ушел под землю.

Как рассказали Telegraf.news очевидцы, сначала земля провалилась под левым передним колесом, и авто буквально повисло над подземной дырой.

Фото очевидцев

Водитель другого автомобиля предпринял попытку отбуксировать «француза», но при буксировке минивен почти полностью провалился под землю.

При помощи спецтехники автомобиль извлекли на поверхность.

Фото очевидцев

Прибывшие работники ГАИ оцепили место происшествия. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно.

По мнению специалистов, грунт нередко проваливается при разгерметизации подземных коммуникаций. К слову, два подобных случаи в Бобруйске уже были несколько лет назад.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Ранее Telegraf.news писал, что в Солигорске Минской области в сквере Семьи, Любви и Верности трактор провалился под тротуарную плитку. Рабочая техника попыталась проехать через зону так называемого сухого фонтана, но плитка не выдержала её тяжести и обрушилась, увлекая за собой трактор.

В парке Солигорска трактор провалился в сухой фонтан