В Минске 18 многоэтажек и дом инвалидов оставили без отопления и горячей воды

Опубликовано: 31.01.2024 07:35 , Обновлено: 31.01.2024

В Минске 18 жилых многоэтажек, детский сад и дом инвалидов в Партизанском районе в ночь с 30 на 31 января остались без горячей воды и отопления. В РУП "Минскэнерго" пояснили, что это связано с повреждением трубопровода на участке квартальной сети.

Горячую воду и отопление на ночь для проведения ремонта отключили в жилых домах по следующим адресам:

Геологическая: 99,101,103,105,107, 111,119,119a,121,123,125,127,133;

Карвата: 8а,8б,10а,10б,10в.

Также без горячей воды и отопления остались детский сад Nº569 по улицеГеологическая, 129, дом инвалидов на Ваупшасова (д. 33 и 35) и административные здания по адресу:

Геологическая: 115,115/10,115/5,115/7,115/9,117,117а, 117б.

В РУП “Минскэнерго” пообещали завершить ремонт к 5:00 31 января, однако, по состоянию на 7:30 сообщения о восстановлении подачи горячей воды и отопления на сайте и в телеграм-канале предприятия не было.

Ранее Телеграф рассказал, что в ночь с 25 на 26 января жители 18 многоэтажек в столичном микрорайоне Уручье остались без горячей воды и отопления. Причиной ЧП стало повреждение трубопровода в районе улицы Острошицкая. Один из местных жителей снял на видео спонтанный “гейзер” посреди двора жилого квартала.

Минчане сняли на видео «гейзер» в спальном районе, из-за которого без отопления остались десятки многоэтажек