В Минске 16-летний подросток погиб от удара током, пытаясь срезать провода

Опубликовано: 06.01.2025 09:31 , Обновлено: 06.01.2025

В Минске вечером 5 января 16-летний подросток погиб от удара током. Как установило следствие, двое подростков проникли на территорию предприятия во Фрунзенском районе. Там, в заброшенном помещении, они увидели трансформаторный ящик.

Один из парней попытался срезать провода, которые, как оказалось, были под высоким напряжением. В результате подросток получил электротравму, несовместимую с жизнью, [link href=“https://t.me/skgovby/12375” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Следственном комитете.

Ранее Telegraf.news писал, что в Новогрудке СК возбудил уголовное дело против 29-летнего “сварщика-рецидивиста”. Его обвинили в незаконном изготовлении холодного оружия.

СК завел дело на «сварщика-рецидивиста» в Новогрудке. За что?