СК завел дело на "сварщика-рецидивиста" в Новогрудке. За что?

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Опубликовано: 20.12.2024 10:32 , Обновлено: 20.12.2024

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против 29-летнего "сварщика-рецидивиста" из Новогрудка. О подробностях дела рассказали в пресс-службе 20 декабря.

По данным следствия, в конце сентября мужчина вышел из тюрьмы и устроился на местный завод сварщиком.

Однако в конце октября его вместе с сожительницей задержала милиция по пути в бар — накануне они выпивали дома, но когда алкоголь закончился, “шумная компания” решила сходить “за добавкой”. При досмотре у сварщика нашли кастет.

Согласно материалам уголовного дела, житель Новогрудка рассказал, что сам сделал кастет из подручных материалов — металла, гаек и шайб.

“При этом указал, что сделал это, чтобы брать кастет с собой в целях самозащиты. Однако позже менял показания и говорил, что изготовил его в качестве сувенира”, — сообщили в СК, добавив, что воспользоваться им он не успел.

Фото: СК Беларуси

Экспертиза заключила, что кастет является “холодным оружием ударно-раздробляющего действия”.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса — незаконное изготовление холодного оружия. Максимальное наказание за это достигает до 2 лет лишения свободы, при повторном совершении подобных действий – до 3 лет лишения свободы.

В Следственном комитете добавили, что ранее сварщика “неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение краж, угонов, незаконный оборот наркотических средств”.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гродненского облисполкома сообщили о необычном инциденте, который произошёл в конце ноября. Так, двое молодых людей украли с фасада здания декорацию в виде “кусочка торта”. Хулиганов не только нашли, но и завели против них уголовное дело. Согласно УК РБ, белорусам может грозить до 3 лет лишения свободы.

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