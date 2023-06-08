В Минлесхозе показали последствия сухой грозы. Что это такое?

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Опубликовано: 08.06.2023 10:37 , Обновлено: 08.06.2023

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси показали последствия сухой грозы: дважды за сутки специалистам гослесохраны приходилось выезжать на тушение пожаров, спровоцированных ударом молнии.

[info_b]Сухая гроза — это гроза, которая происходит при полном отсутствии осадков или при их минимальном количестве. Как правило, она возникает, когда воздух прогревается до температуры выше 30°C, а относительная влажность воздуха остаётся на низком уровне (менее 30 — 40%). В таких условиях осадки не успевают выпасть на землю, а испаряются в атмосфере.

Как поясняют специалисты, при сухой грозе молнии часто становятся причиной лесных пожаров. Как правило, грозу сопровождает сильный ветер - именно он способствует быстрому распространению огня. [/info_b]

Первый случай был зафиксирован 7 июня в Бытенском лесничестве Домановского лесхоза. Специалисты оперативно ликвидировали очаг возгорания, вспыхнувший на месте, где молния ударила в дерево.

Вечером стало известно о втором аналогичном случае - уже в Барановичском лесхозе.

Фото: Минлесхоз

По данным Минлесхоза, всего за прошедшие сутки сотрудники гослесохраны ликвидировали 23 лесных пожара по всей стране общей площадью 7,2 га, а с начала пожароопасного периода в Беларуси специалисты ежедневно выезжают на тушение возгораний в лесном фонде уже 33 дня подряд.

По словам специалистов, чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем.

Запреты и ограничения на посещение леса ввели по всей Беларуси

Тем временем, согласно оперативной карте Минлесхоза, запреты и ограничения на посещение лесов, по состоянию на утро 8 июня, действуют по всей территории страны. В двух областях - Брестской и Гродненской - леса полностью закрыты для посещения, в остальных - частично.

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