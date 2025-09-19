В милиции предупредили белорусов об уголовке за "лазерную атаку" — "Расскажите детям"

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Опубликовано: 19.09.2025 14:17 , Обновлено: 19.09.2025

В Ошмянском РОВД сообщили, какое наказание грозит белорусам за "лазерную атаку" на людей, в том числе водителей и пилотов, а также посоветовали запомнить самим и рассказать детям о правилах использования лазера.

Почему лазеры опасны?

Так, по словам участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Ошмянского РОВД Дмитрия Черского изданию “Ашмянскі веснік”, в мире “стало регистрироваться огромное количество «лазерных атак» на воздушные суда”. Он отметил, что это не обошло и Беларусь.

[infg] Лазер – это устройство, которое производит концентрированный, “не толще карандаша”, луч света, который можно направлять на большие расстояния.

В милиции отметили, что наиболее опасные лазеры зеленого света 3-4 класса. Их мощность которых составляет от 500 и выше милливатт, с дальностью свечения не менее 5 километров.

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Инспектор подчеркнул, что “лазерная атака” на самолет может привести “не только к временной или полной потере зрения у пилотов, но и как следствие – к катастрофе воздушного судна”.

Дело в том, что при направлении лазерного указателя в глаз, “ощущается яркая вспышка”. Это отвлекает человека, приводит к временной потере зрения в пораженном глазу, а иногда и вызывает так называемое остаточное изображение на сетчатке, рассказал милиционер.

“Если человек преднамеренно светит лазером в глаза водителя или в кабину самолета, то он совершает преступление. За совершение лазерных атак (ослепления с земли источниками лазерного излучения) в отношении воздушных судов предусмотрена уголовная ответственность”, — заявил Черский.

Какое наказание грозит за “лазерную атаку” в Беларуси?

По словам инспектора, в зарубежных странах за такое дают штраф на тысячи долларов, а также могут посадить в тюрьму.

В Беларуси же, рассказал инспектор, подобные действия могут квалифицировать как:

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147 Уголовного кодекса) — ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст.149) — от штрафа до 5 лет лишения свободы;

умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (ст. 309) — от штрафа до 15 лет лишения свободы.

хулиганство (ст. 339) — от штрафа до лишения свободы на 10 лет.

Черский подчеркнул, что, как правило, лазерные указки на самолеты направляют несовершеннолетние. Поэтому он призвал родителей:

“Запомните сами и расскажите детям: никогда не направляйте лазерный луч на самолет, поезд, автомобиль или на граждан и животных, так как это может повлечь ослепление или ожоги”.

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