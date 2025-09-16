В парламенте предупредили белорусов о грядущих изменениях Уголовного и Административного Кодексов

Опубликовано: 16.09.2025 11:50 , Обновлено: 16.09.2025

Во вторник, 16 сентября, начала работу третья сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва. Открывая новую сессию, глава нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко анонсировал рассмотрение ряда важных для всех граждан законодательных инициатив - корректировку уголовного и административного кодекса, разработку прогноза социально-экономического развития на 2026 год и не только. Узнали подробности.

По словам Сергеенко, на момент открытия третьей сессии Палаты представителей к рассмотрению депутатов готовы более 20 законопроектов. Однако, заверил глава нижней палаты, их количество “будет постоянно расти”.

Главным приоритетом деятельности белорусских законодателей Сергеенко назвал “обеспечение независимости и обороноспособности государства”. Именно с этой целью, по его словам, планируется внести некоторые корректировки в действующие уголовный и административный кодексы. Председатель нижней палаты парламента пояснил, что речь идёт о нюансах использования гражданских беспилотных летательных аппаратов, но подробности раскрывать не стал.

Ещё один пакет законодательных актов, которые планируют рассмотреть на нынешней сессии белорусские депутаты, касается вопросов деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Также в рамках новой сессии, как сообщили в пресс-службе белорусского парламента, планируется завершить разработку прогноза социально-экономического развития на 2026 год. Поскольку будущий год станет первым в новой пятилетке, Сергеенко потребовал, что его результаты “дали качественный импульс новому циклу развития” Беларуси.

“При обсуждении пакета бюджетно-налоговых документов в постоянных комиссиях необходимо ещё раз внимательно посмотреть, насколько эффективно созданные правовые условия будут способствовать активизации деловой инициативы и выполнению социальных обязательств государства”, - потребовал от коллег председатель Палаты представителей.

В числе прочих законодательных актов, которые подлежат “комплексному пересмотру” в ближайшее время, по словам Сергеенко - вопросы, связанные с регистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, проекты в области экологии, энергосбережения, питьевого водоснабжения и водоотведения, правилами для правоприменителей.