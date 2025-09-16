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В парламенте предупредили белорусов о грядущих изменениях Уголовного и Административного Кодексов

В парламенте предупредили белорусов о грядущих изменениях Уголовного и Административного Кодексов
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Во вторник, 16 сентября, начала работу третья сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва. Открывая новую сессию, глава нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко анонсировал рассмотрение ряда важных для всех граждан законодательных инициатив - корректировку уголовного и административного кодекса, разработку прогноза социально-экономического развития на 2026 год и не только. Узнали подробности.

По словам Сергеенко, на момент открытия третьей сессии Палаты представителей к рассмотрению депутатов готовы более 20 законопроектов. Однако, заверил глава нижней палаты, их количество “будет постоянно расти”.

Главным приоритетом деятельности белорусских законодателей Сергеенко назвал “обеспечение независимости и обороноспособности государства”. Именно с этой целью, по его словам, планируется внести некоторые корректировки в действующие уголовный и административный кодексы. Председатель нижней палаты парламента пояснил, что речь идёт о нюансах использования гражданских беспилотных летательных аппаратов, но подробности раскрывать не стал.

Ещё один пакет законодательных актов, которые планируют рассмотреть на нынешней сессии белорусские депутаты, касается вопросов деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Также в рамках новой сессии, как сообщили в пресс-службе белорусского парламента, планируется завершить разработку прогноза социально-экономического развития на 2026 год. Поскольку будущий год станет первым в новой пятилетке, Сергеенко потребовал, что его результаты “дали качественный импульс новому циклу развития” Беларуси.

“При обсуждении пакета бюджетно-налоговых документов в постоянных комиссиях необходимо ещё раз внимательно посмотреть, насколько эффективно созданные правовые условия будут способствовать активизации деловой инициативы и выполнению социальных обязательств государства”, - потребовал от коллег председатель Палаты представителей.

В числе прочих законодательных актов, которые подлежат “комплексному пересмотру” в ближайшее время, по словам Сергеенко - вопросы, связанные с регистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, проекты в области экологии, энергосбережения, питьевого водоснабжения и водоотведения, правилами для правоприменителей.

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