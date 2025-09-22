В милиции отчитались о вскрытии растерзанных котов в Минске. Кто "вероятный преступник"?

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Опубликовано: 22.09.2025 16:44 , Обновлено: 22.09.2025

В столичной милиции отчитались о результатах проверки сообщений о живодёре, который якобы завёлся в Заводском районе Минска. Ходили слухи, что от рук неизвестного погибли не менее 30 животных. Милиция инициировала 7 проверок и даже привлекла эксперта Минской городской ветеринарной станции, который провёл вскрытие одной из жертв. Узнали, кого правоохранительные органы назвали "вероятным преступником".

Информация о неком “живодёре”, который якобы убивал котов и кошек, вспарывая им животы, дошла до милиции после того, как по Сети начали гулять фото соответствующих “предупреждающих” объявлений. По одной информации, инцидентов с насильственной гибелью животных было минимум 10, по другой - более 30.

Однако милицейская проверка показала, что факты “умышленной жестокости со стороны человека не нашли подтверждения”, хотя сам факт гибели животных в милиции отрицать не стали. Предположительной причиной в правоохранительных органах назвали нападение собаки.

“Было инициировано семь проверок. В одном случае осмотр и вскрытие проводились с участием эксперта Минской городской ветеринарной станции, который подтвердил, что повреждения кошке, вероятнее всего, нанесла собака. По оставшимся четырем материалам работа продолжается, однако уже получены записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как кошку также кусает собака”, - рассказал о ходе проверок Сергей Горохов, начальник Управления охраны правопорядка и профилактики правонарушений (УОПП) ГУВД Мингорисполкома.

В Telegram-канале ведомства опубликовали некоторые кадры с камер наружного наблюдения, на которых можно разглядеть свору бездомных собак.

В добавок ко всему милиция в рамках проверки привлекла сотрудников коммунального предприятия “Фауна города”, которая занимается в Минске отловом бродячих животных. Те, по словам Горохова, провели “отработку территории”, где были обнаружены погибшие кошки, и отловили бродячую собаку - её на время поместили в приют для животных.

В милиции пообещали продолжить “совместные проверочные мероприятия”, пообещав держать ситуацию “на контроле”, хотя новых заявлений о смерти животных в милицию не поступало с 11 сентября.

Ранее Telegraf.news рассказывал об инциденте с бродячей собакой в Сеницепод Минском, которую местные жители приняли за дикого волка. В одну из ночей милиционеры пристрелили животное на детской площадке после того, как оно «вело себя очень агрессивно и начало бросаться». В последствии специалисты дали своё заключение: животным всё же оказалась собака, а не волк.

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