В милиции Новополоцка опровергли слухи о маньяке

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Опубликовано: 26.02.2025 11:21 , Обновлено: 26.02.2025

Первый заместитель начальника Новополоцкого ГОВД - начальник милиции общественной безопасности Олег Бабуль опроверг слухи о маньяке в городе. Как передал телеканал "Звязда", ранее в соцсетях стали писать о якобы орудующем в Новополоцке убийце и его жертвах.

“Вся информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, - это не более чем фейк. Таких случаев в Новополоцке не зафиксировано. Количество сил и средств, задействованных в охране общественного порядка, у нас достаточно”, - утверждает Бабуль.

По его словам, милиция города “в силах оперативно реагировать на все сообщения”. “Хочется успокоить граждан и отметить, что в городе абсолютно спокойно”, - добавил правоохранитель.

“Нужно найти и наказать тех, кто распространяет такие слухи! В следующий раз другие подумают!” - предложил один комментатор.

“Новополоцк слишком малый город, и, если бы это была правда, уже знали бы все”, - считает другой.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на совещании в ГУВД Мингорисполкома 17 февраля анонсировал “внеплановые отработки” милиции во всех районах столицы. Журналист Telegraf.news посмотрел, на кого решили организовать рейды правоохранители.

Кубраков анонсировал «внеплановые отработки» милиции в Минске. На кого рейды?