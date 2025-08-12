В МИД подтвердили освобождение белорусов из трудового рабства в Испании
Министерство иностранных дел Беларуси официально подтвердило, что среди освобождённых в Испании в ходе полицейской операции есть белорусские граждане, которые подвергались трудовой эксплуатации. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.
«Посольство Республики Беларусь в Мадриде незамедлительно подключилось к работе и поддерживает постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами», — заявил госагентству БелТА представитель МИД.
Он заверил, что дипломаты окажут освобождённым всю необходимую консульско-правовую поддержку и обеспечат их возвращение на родину после завершения следственных действий.
Что произошло?
Напомним, ранее стало известно, что Гражданская гвардия и таможенная служба Испании провели крупную операцию против преступной организации. Эта группировка, по заявлению испанских властей, занималась производством и продажей контрафактных сигарет в провинциях Малага, Кордова и Севилья.
В ходе рейдов полиция освободила 18 иностранцев, которых фактически держали в рабстве на подпольных табачных фабриках. Среди них были граждане Беларуси , Китая и Вьетнама .
Как сообщали испанские СМИ, людей заманили в страну обманом. В соцсетях им предлагали работу в строительной сфере с зарплатой от 2500 до 3000 евро. Однако по приезде, по их данным, у «соискателей» отбирали мобильные телефоны, заставляли работать по 12 часов в сутки без оплаты и жить в переполненных комнатах с заклеенными окнами.
Производственная мощность фабрик, по оценкам правоохранителей, достигала 8 млн сигарет в день на сумму более €2 млн .
Испанская полиция освободила белорусов, которых 4 месяца держали в трудовом рабстве
Реакция МИД
До официального подтверждения МИД Беларуси выпустил рекомендацию для граждан «проявлять осторожность при поиске работы за рубежом». В ведомстве посоветовали всегда проверять информацию о работодателях, а перед любой поездкой сохранять контакты ближайшего белорусского посольства или консульства.