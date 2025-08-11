Испанская полиция освободила белорусов, которых 4 месяца держали в трудовом рабстве

Опубликовано: 11.08.2025 13:12 , Обновлено: 11.08.2025

Испанская полиция сообщила об освобождении 18 иностранцев, в том числе, граждан Беларуси, которые провели последние 4 месяца в трудовом рабстве на одной из подпольных табачных фабрик. Как выяснила полиция, испанские контрабандисты заманили их на работу обманным путём - изначально иностранцы ехали в приморскую Малагу на работу в строительной сфере.

Освободить удерживаемых обманом иностранцев - выходцев из Беларуси, Китая, Вьетнама, по данным испанского издания Okdiario, удалось в ходе облавы на контрабандистов. В результате операции, проведённой сразу в трёх провинциях - Малага, Кордова и Севилья - сотрудники Гражданской гвардии и Службы таможенного контроля Налогового управления арестовали 21 человека, причастного к преступной организации, занимавшейся производством и распространением контрафактной табачной продукции.

По оценкам Гражданской гвардии, производственная мощность подпольных фабрик достигла 8 млн сигарет в день, рыночная стоимость которых оценивается более чем в 2 млн евро в день. В ходе обысков, проведенных на фабриках, агенты изъяли оборудование и материалы, связанные с незаконным производством, на сумму более 3 млн евро.

Люди на этих фабриках, по данным издания, работали в нечеловеческих условиях. Иностранцев “вербовали” через социальные сети (в частности, Facebook), обещая работу в строительной сфере с зарплатой от 2500 до 3000 евро в месяц. По приезду же их отправляли на эти подпольные фабрики, где, как утверждается, отбирали мобильные телефоны, лишая связи с родными, заставляли работать по 12 часов в сутки без оплаты, требуя выплаты некоего “долга” перед организацией за доставку их в Испанию, и вынуждая проживать в переполненных комнатах с заклеенными окнами с небольшой раковиной, душем и маленькой микроволновкой.

По данным Okdiario, из 18 освобожденных иностранцев 12 (граждане Беларуси и Китая) подали прошение о возвращении в свои страны. Шестеро вьетнамцев, напротив, подали прошение о разрешении остаться в Испании. В настоящее время они изучают испанский язык и посещают курсы повышения квалификации. Несколько работодателей уже пообещали предложить им работу после легализации их статуса.

Задержанным участникам контрабандистской организации уже предъявили обвинения в торговле людьми, налоговом мошенничестве, контрабанде табачных изделий, участии в преступной организации и преступлениях против промышленной собственности.