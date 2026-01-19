В Минске произошла авария на тепломагистрали, согревающей полгорода

Опубликовано: 19.01.2026 08:18 , Обновлено: 19.01.2026

В Минске утром 19 января произошла авария на одном из участков тепловой магистрали №41, которая обеспечивает подачу тепла в пять районов белорусской столицы. В результате некоторые микрорайоны города временно остались без отопления в 18-градусные морозы.

Точные причины аварии пока не известны. Согласно официальному сообщению РУП “Минскэнерго”, был повреждён участок тепловой магистрали №41, из-за чего произошло “снижение температуры теплоносителя” у жителей в 5 районах Минска:

Фрунзенском,

Московском,

Центральном,

Советском,

Октябрьском.

Точные адреса, которые затронула авария, в компании не уточнили. Однако ранее в “Минскэнерго” сообщали, что тепломагистраль №41 является транзитной и запитывает пиковые котельные «Харьковская», «Курасовщина», «Орловская», «Западная» и «Масюковщина» от Минской ТЭЦ-4.

Как быстро удастся восстановить подачу отопления, пока не ясно - судя по официальному объявлению, специалисты ещё только выясняют причины повреждения тепломагистрали.

“В данный момент ведутся работы по восстановлению температурного и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий и нормализации параметров подачи горячей воды”, - сообщили в “Минскэнерго”, принеся извинения минчанам за “временные неудобства”.

Отметим, что в настоящее время температура воздуха в Минске опустилась до -18°С и днём существенного потепления не ожидается - столбики термометров, по прогнозу Белгидромета, вряд ли сегодня в городе поднимутся выше -11°С.