В МЧС предупредили белорусов об эвакуации из "мест массового пребывания" по всей стране

Опубликовано: 24.09.2024 13:02 , Обновлено: 24.09.2024

В МЧС предупредили белорусов об эвакуации из мест "массового пребывания" людей 26 сентября. Дело в том, что на эту дату по всей стране запланировали Единый день безопасности.

Как рассказали в МЧС, спасатели вместе с МВД, Министерством здравоохранения и Белорусским Красным Крестом организуют в местах “массового пребывания людей” тематические обучающие площадки для населения.

[info_b]По этой ссылке доступна интерактивная карта с местами размещения площадок и временем их работы. [/info_b]

“Могут быть задействованы системы оповещения и специальная техника, а также проводиться эвакуация из мест с массовым пребыванием людей”, - предупредили в МЧС.

Там добавили, что Единый день безопасности организуют в том числе для того, чтобы обратить внимание людей на важность умений и навыков поведения при чрезвычайных ситуациях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в МЧС рассказали об учениях “по ресурсному обеспечению, в том числе и в военное время” в Минске. Их запланировали провести 25 и 26 сентября.

МЧС объявило учения в Минске на случай «военного времени»