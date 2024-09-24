МЧС объявило учения в Минске на случай "военного времени"

Опубликовано: 24.09.2024 11:09 , Обновлено: 24.09.2024

В МЧС сообщили об учениях "по ресурсному обеспечению, в том числе и в военное время" в Минске. Их запланировали провести 25 и 26 сентября.

Как рассказали в ведомстве, работники МЧС отработают “порядок перевода сил и средств Минского городского управления МЧС с мирного на военное время во взаимодействии со службами гражданской обороны”. Также в программе учения - проверка “реальности выполнения запланированных мероприятий по ресурсному обеспечению органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в условиях военного времени” и оценка “степени готовности организаций по ресурсному обеспечению”.

По информации МЧС, силы и средства Партизанского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ГСЧСиГО) запланировали отработать “вводную по реагированию на последствия неблагоприятных (опасных) гидрометеорологических явлений”.

В ведомстве добавили, что такие учения нацелены на “улучшение порядка действий по реагированию на все внештатные ситуации”, которые могут произойти как в мирное, так и в военное время. Еще одна задача - оценить “степень готовности всех заинтересованных служб города и выявить имеющиеся недостатки”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о боевых учениях по проверке готовности госорганов к “актам терроризма” в Брестской области в июне. Задействовали подразделения Комитета государственной безопасности (КГБ), МВД, Государственного пограничного комитета (ГПК), Минобороны, МЧС и не только.

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