В МЧС показали, как спасли лося, который провалился под лёд на Гомельщине

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 16:38 , Обновлено: 24.02.2025

В Гомельском областном управлении МЧС Беларуси показали кадры спасения животного, которое накануне провалилось под лёд в посёлке Приозёрный. Так, при помощи бензопилы спасатели распилили лёд и помогли лосю подплыть к берегу, после чего сохатый сам выбрался на сушу.

Инцидент случился около 11:00 в воскресенье, 23 февраля. На номер 112 поступило сообщение, что животное беспомощно барахтается в воде, тщетно пытаясь выбраться на сушу. После того, как на место происшествия прибыли спасатели, они помогли лосю и сняли это на видео. Ветеринарная помощь, по их словам, рогатому не понадобилась.





















Ранее Telegraf.news писал, что в День защитника Отечества в Минске наблюдали уникальное явление. Десятки автомобилей выстроились в очереди, чтобы сэкономить и помыть машину практически даром — всего за 3 рубля. На просторах TikTok то и дело появлялись видео, где пользователи шутили и удивлялись терпению белорусов.

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