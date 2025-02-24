"Это те, кто с женой поругался" — В Минске на АЗС выстроились очереди из десятков авто. За чем стояли?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 12:59 , Обновлено: 24.02.2025

В воскресенье, когда в Беларуси отмечали День защитника Отечества, в Минске наблюдали уникальное явление. Десятки автомобилей выстроились в очереди, чтобы сэкономить и помыть машину практически даром — всего за 3 рубля. На просторах TikTok то и дело появлялись видео, где пользователи шутили и удивлялись терпению белорусов.

Так, специально к 23 февраля компания “А100” объявила акцию, согласно которой любой желающий мог помыть авто с помощью робота за 3 рубля. На это у водителей было всего 8 часов, т.к. мойка работала с 10:00 до 18:00. Собственно, именно в этот период белорусы и выстроились в очереди, которые расположились в четырёх регионах Минска.

“Заняться больше нечем, как стоять и создавать очереди на мойках”, — высказал мнение в комментариях к видео один из пользователей TikTok. Другой не согласился и добавил: “Кто 23 февраля не помыл авто со скидкой, тот не мужик!”

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше 5 минут. Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона.

Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут