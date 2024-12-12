В МЧС показали, как поднимали перевернувшуюся 32-тонную фуру минского пивзавода

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2024 08:16 , Обновлено: 12.12.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям показали видео, как поднимали 32-тонную автоцистерну минского завода "Аливария", перевернувшуюся вечером 11 декабря на одной из столичных улиц.

По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17:07 вблизи дома №43 по улице Сурганова. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 45-летний водитель фуры марки Volvo “не справился с управлением”.

“Грузовой автомобиль вошёл в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части, после чего опрокинулся и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Skoda, Kia, Renault”, - рассказали в ГАИ.

















Никто не пострадал в результате ДТП, кроме самих автомобилей, в том числе, тягача, а вот автоцистерну пришлось поднимать силами МЧС. В ведомстве заявили, что её “целостность не нарушена”, хотя в TikTok уже появились видео, на которых рядом с лежащей на боку цистерной видна пена.

“Праздник к нам не приходит”, - написал под видео один из комментаторов, намекая на многочисленные ролики, заполонившие TikTok, с похожими брендированными автоцистернами столичного пивзавода, которые белорусские пользователи сравнили с легендарными фурами Coca-Cola из традиционных рождественских промо-роликов американской компании.

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Как пояснили в МЧС, для подъема большегруза пришлось отсоединить тягач от цистерны.