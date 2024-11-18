"Убили магию" — Тысячи зрителей возмутились новой рождественской рекламой Coca-Cola. Почему назвали "помоями"?
Рождественскую рекламу Coca-Cola с легендарными красными грузовиками, которые едут по заснеженным дорогам, уже много лет считают культовой. Однако новый ролик компании, опубликованный на YouTube в середине ноября 2024 года, подвергся масштабной критике. Многие зрители назвали новую версию рекламы "помоями" и "убийцей магии". Почему?
Дело в том, что впервые Coca-Cola выбрала для создания ролика новейшие технологии искусственного интеллекта.
В ролике зрителям демонстрируют те самые красные грузовики и бутылки с напитком в праздничной обстановке. На кадрах изображены счастливые люди, сгенерированные ИИ. И хоть реклама выглядит на удивление реалистично, многие оставили под видео и в соцсетях нелестные комментарии.
Некоторые из негативных отзывов на момент написания новости собрали почти две тысячи лайков. Это в 2 раза больше, чем набрала сама реклама (всего 852 лайка).
Так, зрители прямо писали об уничтожении рождественского духа и магии. А некоторые пользователи высказали опасения, что подмена человеческого творчества может привести к исчезновению подлинного послания.
“То, что ИИ делает с рождественским настроением, — это то же, что Coca-Cola делает с вашим телом”, — написал один из пользователей.
Ты можешь не использовать ИИ… хотя бы 5 МИНУТ!?” — возмутился другой.
“Они убили магию”, — заявил третий.
“Отвратительно и бездушно, а делать это с РОЖДЕСТВЕНСКОЙ рекламой еще обиднее”, — выразил мнение четвертый.
А кто-то пообещал: “Из-за этой рекламы я с меньшей вероятностью буду покупать ваши продукты и услуги”.
“Кто, черт возьми, одобрил эти помои? Это выглядит так плохо, способ сделать Рождество устрашающим”, — высказался еще один.
Один из комментаторов даже указал на ошибки в ролике. В 30-секундном видео пользователь насчитал 14 нарушений, среди которых ошибки в пропорциях человеческого тела и искаженные объекты.