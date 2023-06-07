«Угрозы жизни нет» - Появились подробности ЧП на Светлогорском ЦКК

Опубликовано: 07.06.2023 18:00 , Обновлено: 07.06.2023

Власти Гомельской области сообщили подробности вспышки газовоздушной смеси, которая произошла на целлюлозно-картонном комбинате 7 июня.

Вспышка произошла в момент, когда в цеху выпарки скипидара проводили профилактические и ремонтные работы, при промывке теплообменника, сообщает тг-канал “Гомельщина официально”.

К месту выехали спасатели и бригады скорой помощи.

По словам Дмитрия Шабетника, председателя Светлогорского райисполкома, со 2 июня завод находится на остановке.

Он рассказал, что для выяснения причин случившегося на предприятии работает комиссия. «Угрозы жизни и здоровью населения нет», – заявил председатель.

Напомним, ЧП произошло днем 7 июня. Сообщалось, что спасатели разыскивают двоих пропавших рабочих, которые проводили там регламентные работы. Нашли ли их - пока неизвестно. От МЧС подробностей случившегося на момент написания статьи (17.55), не было.

На Светлогорском ЦКК вспыхнула газовоздушная смесь. Пропали двое рабочих