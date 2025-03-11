В Лунинецком районе машина упала в канал - погибла 17-летняя пассажирка

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Опубликовано: 11.03.2025 10:26 , Обновлено: 11.03.2025

Вечером 7 марта авто Volkswagen протаранило ограждение моста и упало в мелиоративный канал. Кроме водителя, в машине было, по информации управления Следственного комитета (УСК) по Брестской области, трое пассажиров. Одна из них - 17-летняя девочка - погибла от полученных травм.

По [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-brest-ru/view/tragedija-v-luninetskom-rajone-v-rezultate-dtp-pogibla-nesovershennoletnjaja-14660/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] следователей, в тот день компания молодых людей ехала отдохнуть к реке Припять. Около 20 часов на 8-м километре автодороги Н-37 «Лунинец-Припять» 19-летний водитель легковушки на закруглении гравийной дороги не справился с управлением, протаранил ограждение моста, так машина и упала в канал.

Фото: УСК по Брестской области

Водителя и двух пассажиров (им 15 и 21 год) спасли очевидцы аварии, сообщили в УСК.

В отношении водителя легковушки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси. За это можно оказаться в тюрьме на срок до пяти лет.

Фото: УСК по Брестской области

В УСК напомнили водителям правила безопасности на дорогах:

нужно неукоснительно соблюдать ПДД,

контролировать скорость машины,

не допускать рискованных маневров, особенно когда осложнен обзор дороги или дорожная обстановка.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске днем 6 марта случилось сразу два ДТП с общественным транспортом. В первом случае троллейбус врезался в дерево, при второй аварии трамвай столкнулся с Geely, из-за чего она наехала на здание. Столичная ГАИ опубликовала фото и видео.

В Минске троллейбус врезался в дерево, а трамвай — в легковушку