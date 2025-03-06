В Минске троллейбус врезался в дерево, а трамвай - в легковушку

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Опубликовано: 06.03.2025 19:20 , Обновлено: 06.03.2025

В Минске днем 6 марта случилось сразу два ДТП с общественным транспортом. В первом случае троллейбус врезался в дерево, при второй аварии трамвай столкнулся с Geely, из-за чего она наехала на здание. Столичная ГАИ опубликовала фото и видео.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42039” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Госавтоинспекции, около 16:30 30-летний водитель троллейбуса ехал по улице Кузьмы Чорного, при повороте направо на улицу Сурганова отвлекся от управления, из-за этого выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

Фото: ГАИ Минска

В результате этого ДТП, по данным стражей дорог, никто не пострадал, но у троллейбуса - механические повреждения.

Фото: ГАИ Минска

Вторая авария, также по предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42043” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] инспекторов, случилась так. Около 15:20 46-летний водитель Geely ехал по улице Долгобродской, около дома №10 при повороте налево не предоставил преимущество в движении трамваю, который двигался в попутном направлении, так и столкнулся с ним.

Фото: ГАИ Минска

От удара легковушка оказалась за пределами дороги и наехала на фасад здания. 30-летнего пассажира Geely доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Судя по фото, это была машина такси.