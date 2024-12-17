В Лунинецком районе ель обрушилась на рабочего - он погиб

Опубликовано: 17.12.2024 12:32 , Обновлено: 17.12.2024

В Лунинецком районе Брестской области днем 16 декабря ель упала на 57-летнего обрубщика сучьев, в результате чего он скончался от травм. В управлении Следственного комитета (УСК) по Брестской области назвали предварительную причину случившегося.

По [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-brest-ru/view/na-rabochego-vo-vremja-rubki-lesa-upalo-derevo-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-14449/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, трагедия случилась в Борском лесничестве Лунинецкого лесхоза во время валки деревьев: обрушилась спиленная ель. “Предварительно установлено, что вальщик леса при выполнении лесосечных работ не убедился в отсутствии в опасной зоне посторонних людей”, - рассказали в УСК по Брестчине.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета в отношении этого вальщика - 42-летнего мужчины - возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Республики Беларусь. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

В УСК пообещали дать “окончательную правовую оценку” по результатам расследования, а пока сотрудники ведомства ищут ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении лесосечных работ.

Ранее Telegraf.news писал, что в Городокском районе на Витебщине днем 4 ноября работники зерносушильного комплекса обнаружили в шахте тело 57-летнего коллеги. Подробности трагедии рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области.

«Услышали звук удара» — В Городокском районе обнаружили в шахте зерносушилки тело 57-летнего мужчины