"Услышали звук удара" - В Городокском районе обнаружили в шахте зерносушилки тело 57-летнего мужчины

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Опубликовано: 05.11.2024 11:33 , Обновлено: 05.11.2024

В Городокском районе на Витебщине днем 4 ноября работники зерносушильного комплекса обнаружили в шахте тело 57-летнего коллеги. Подробности трагедии рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области.

Как сообщили там, в этот день работники предприятия чистили шахту зерносушилки от мусора. Для этого они включили один из вентиляторов, а потом зашли внутрь шахты, оставив при этом дверь в камеру с оборудованием открытой.

Фото: УСК по Витебской области

Затем работники услышали звук удара и обесточили зерносушилку. Но предотвратить трагедию все равно не удалось: тело, в частности, нашли в желобе вентилятора, сообщили в УСК.

Фото: УСК по Витебской области

Там также рассказали, что погибший работал электрогазосварщиком, при этом его рабочее место было в другой стороне агрогородка. Но в обед он приехал к коллегам.

Следователи опросили работников предприятия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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