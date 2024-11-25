В Лунинецком районе бык напал на рабочего фермы

Опубликовано: 25.11.2024 15:56 , Обновлено: 25.11.2024

В Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) сообщили, что в Лунинецком районе на Брестчине бык напал на 51-летнего рабочего фермы. В результате его госпитализировали с травмами для лечения.

По информации ГКСЭ, на рабочем месте животновод помогал загонять быков для их дальнейшего взвешивания. Но внезапно одно крупнорогатое пошло в сторону мужчину, а затем побежало за ним.

Как передали в ведомстве, рабочий не успел перелезть через забор, и бык своей головой вытолкнул его за ограждение. По информации судмедэкспертов, мужчина в результате инцидента получил перелом кости голеностопного сустава и множественные ссадины.

Ранее Telegraf.news писал, что в Дубровенском районе Витебской области разъяренный бык забодал своего хозяина — 63-летнего жителя агрогородка Осинторф. Судебные эксперты при осмотре обнаружили на теле мужчины ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы верхней одежды и следы копыт животного рядом.

На Витебщине бык забодал насмерть хозяина